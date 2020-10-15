В России выявили еще 13 754 случая заболевания COVID-19

За минувшие сутки в 85 регионах России было зафиксировано 13 754 заразившихся коронавирусом, причем из них 24,9% — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб.

Также за сутки выздоровели после заражения 8 392 человека, всего — 1 031 785 человек. Число умерших за день увеличилось на 286, всего с начала пандемии скончались 23 491 человек.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 1 354 163 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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