В Крыму зафиксирован суточный максимум по числу заражений коронавирусом

Медики в Крыму зафиксировали суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом с начала пандемии — 171. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, передает РИА «Новости».

«За 14 октября на территории Республики Крым зарегистрирован 171 случай коронавирусной инфекции, 142 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил губернатор.

Он добавил, что крымские врачи за прошедшие сутки обследовали 5 504 человека.

Всего с начала пандемии на полуострове было зафиксировано 6 502 случая заражения коронавирусом. Вылечился от заболевания 3 721 пациент.

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