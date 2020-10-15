В Москве в четверг ожидается до +15°С

В Москве в четверг, 15 октября, ожидается до +15°С. В столице будет переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, гласят данные Гидрометцентра.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +13...+15°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +5...+7°С. Ветер подует западный, 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 745 мм ртутного столба, а ночью — 744.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.