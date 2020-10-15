Роспотребнадзор призвал отказаться от наличных из-за COVID-19
В Роспотребнадзоре советуют не использовать наличные платежи, из-за того, что коронавирус может сохраняться на денежных купюрах, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ведомстве рекомендуют, осуществлять расчет при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты. Специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора узнали, что на поверхности купюр вирус живет не менее суток, а на поверхности монет – не менее трех часов, сообщили в пресс-службе.
«Денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчета наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом», — отметили в ведомстве.
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