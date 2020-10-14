ВОЗ предупредила о возможном росте смертности из-за COVID-19

Из-за возросшего числа случаев заражения коронавирусом в мире через несколько недель может быть зафиксирован рост числа случаев смерти из-за COVID-19. Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан в ходе трансляции в Twitter.

«Если мы видим огромный рост числа случаев, как это происходит сейчас, то, к сожалению, за этим может последовать увеличение количества смертей через пару недель», — сообщила она.

При этом она отметила, что на сегодняшний день уровень смертности людей с подтвержденным коронавирусом снизился.

Как сообщалось, виды и формы коронавирусной инфекции говорят о том, что никакой второй волны пандемии пока нет. Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дорит Ницан.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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