Появилась очередная версия произошедшего с Навальным

Алексей Навальный мог быть отравлен препаратом «Новичок» дважды, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в немецких спецслужбах.

По словам собеседника издания, эксперты из Германии пришли к выводу, что яд якобы был в виде порошка, растворенного в жидкости, предположительно, в чае, который блогер выпил в аэропорту Томска. Как отмечает издание, специалисты ранее нашли следы «Новичка» на бутылке Навального. Это говорит о том, что блогер контактировал с ядом до приезда в аэропорт или же был отравлен дважды.

Ранее разработчик «Новичка» Леонид Ринк заявил, что амиды, следы которых обнаружены в пробах Навального, не токсичны и из-за этого неэффективны как отравляющее вещество.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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