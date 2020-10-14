В предстоящие выходные в Москве ожидается мокрый снег

В предстоящие выходные, 17-18 октября, в Москве ожидается мокрый снег. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

Она отметила, что среда, 14 октября, станет самым теплым днем на неделе, а 16 октября настанет переломный момент. В выходные произойдет резкая смена температурного режима и режима осадков, ожидаются дождь и мокрый снег. В эти дни также могут быть отрицательные температуры.

По словам Поздняковой, в ночные часы по Московской области ожидается около 0°C, в Москве днем температура не превысит +5-7°C. Кроме того, усилится ветер.

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