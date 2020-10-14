Ростехнадзор назвал четыре версии аварии на ТЭЦ в Норильске

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор) рассматривает четыре версии аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, заявил руководитель Енисейского управления ведомства Андрей Ходосевич. Об этом сообщает РИА «Новости».

В частности, к аварии могли привести недостатки проектирования, из-за которых неправильно распределялась нагрузка на фундамент, и нарушения при строительстве, из-за которых фундамент оказался некачественным, отметил Ходосевич.

Кроме того, рассматриваются версии климатического воздействия и нарушения правил безопасности при эксплуатации объекта, добавил глава управления Ростехнадзора.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка более 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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