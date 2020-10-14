В Париже могут ввести комендантский час из-за COVID-19
Полина Рутковская
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Власти Франции рассматривают вопрос о введении комендантского часа в Париже из-за распространения коронавируса нового типа, сообщает BFMTV со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, в столице может быть введен комендантский час с 20.00 по местному времени. Предполагается, что о новых мерах по борьбе с COVID-19 президент Франции Эммануэль Макрон объявит в среду, 14 октября.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли.
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