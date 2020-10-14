Суд арестовал новые многомиллионные счета Абызова

Следственный комитет обнаружил у арестованного бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова многомиллионные банковские счета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Столичный суд арестовал счета, указано в сообщении.

Счета были обнаружены в ходе расследования уголовного дела в отношении Абызова, рассказал источник. По его словам, под арест попали многомиллионные активы, «которые были получены в ходе преступных действий Абызова и его сообщников».

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил арест Михаила Абызова до 25 декабря 2020 года. Он обвиняется по четырем статьям УК России: ст. 159 (Мошенничество), ст. 210 (Организация преступного сообщества), ст. 289 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 (Легализация денежных средств).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Абызову предъявили окончательное обвинение

— Абызов пробудет в СИЗО до конца года

— Прокурор сообщил, что Абызов владел сотнями компаний за рубежом