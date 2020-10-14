Глава Калининградского минздрава заболел COVID-19

Коронавирус нового типа выявлен у министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Госпитализация министру не потребовалась, он продолжает работать в удаленном режиме, отметили в пресс-службе.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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