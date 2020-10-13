Главу отдела полиции в Казани объявили в розыск

Начальник отделения полиции «Сафиуллина» в Казани Алексей Ершов был объявлен в розыск из-за подозрений в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя следственного управления СК по региону.

«Ершов скрылся от следствия, и с 12 октября объявлен в розыск. Он подозревается в 10 эпизодах совершения преступлений», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что уголовное дело против полицейского завели еще 9 октября. Его подозревают в получении взятки, превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Ранее по подозрению в получении взяток был задержан заместитель начальника отдела «Сафиуллина» Ильназ Ситдиков. В отношении него проводится внутренняя проверка, мужчину могут уволить из правоохранительных органов.

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