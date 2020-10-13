Следователи сообщили о состоянии раненного в Грозном силовика
Анна Светлова
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Раненный в ходе контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе Грозного находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чеченское управление Следственного комитета России.
Ранее сообщалось о гибели двух сотрудников правоохранительных органов и ликвидации четырех боевиков.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил после произошедшего, что убитые в ходе операции боевики прибыли в республику из-за рубежа.
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