Следователи сообщили о состоянии раненного в Грозном силовика

Раненный в ходе контртеррористической операции (КТО) в Октябрьском районе Грозного находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чеченское управление Следственного комитета России.

Ранее сообщалось о гибели двух сотрудников правоохранительных органов и ликвидации четырех боевиков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил после произошедшего, что убитые в ходе операции боевики прибыли в республику из-за рубежа.

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