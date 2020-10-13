В Болгарии неизвестные осквернили памятник Советской армии
Кирилл Семченко
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Памятник Советской армии был осквернен неизвестными в центре Софии. Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Болгарии.
«Подтверждаем, что памятник Советской Армии, который находится в Княжеской градине в центре Софии, осквернили», — заявили в дипмиссии.
Дипломаты пообещали «соответствующим образом» отреагировать на акт вандализма.
Ранее в Болгарии неизвестные осквернили братскую могилу советских солдат в городском парке Добрича. Российское посольство так же потребовало найти и наказать виновных.
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