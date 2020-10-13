В Болгарии неизвестные осквернили памятник Советской армии

Памятник Советской армии был осквернен неизвестными в центре Софии. Об сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Болгарии.

«Подтверждаем, что памятник Советской Армии, который находится в Княжеской градине в центре Софии, осквернили», — заявили в дипмиссии.

Дипломаты пообещали «соответствующим образом» отреагировать на акт вандализма.

Ранее в Болгарии неизвестные осквернили братскую могилу советских солдат в городском парке Добрича. Российское посольство так же потребовало найти и наказать виновных.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Найдены осквернившие Вечный огонь в Нижнем Тагиле подростки

— В Литве памятник советским воинам облили краской

— Неизвестные осквернили памятник герою войны Арнольду Мери под Псковом