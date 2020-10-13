В России зафиксировали еще 13 868 случаев коронавируса

За минувшие сутки в 85 регионах России было зафиксировано 13 868 заразившихся коронавирусом, причем из них 28,1% — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщил оперативный штаб.

Также за сутки выздоровели после заражения 7 550 человек, всего — 1 031 785 человек. Число умерших за день увеличилось на 244, всего с начала пандемии скончались 22 966 человек.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 1 326 178 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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