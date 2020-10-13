Попова: коронавирусом в России ежедневно заражаются 8 из 100 тыс. человек
Елизавета Мележенкова
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России за сутки коронавирусом заражаются в семь раз меньше людей, чем в Израиле. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, каждый день в стране заболевают в среднем восемь из 100 тысяч россиян.
В общей сложности в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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