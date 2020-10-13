Шарий объяснил желание Киева закупить российскую вакцину от COVID-19 через ЕС

Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий заявил, что Украина может получить российскую вакцину от коронавируса через территорию ЕС под видом европейской продукции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вакцина едет туда, там она просто переливается. (…) И оно прилетает к нам уже не как российская вакцина», — говорится в сообщении.

Шарий подчеркнул, что таким образом Украина получит российскую вакцину по завышенным ценам, хотя Россия не отказывалась предоставить ее напрямую.

По его словам, таким образом Киев хочет заработать на поставках вакцины через ЕС.

«А это такая история, на ней можно нажить миллиарды», — добавил он.

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