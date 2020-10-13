Зафиксирована первая в мире смерть от повторного заражения COVID-19

Первая в мире смерть после повторного заражения коронавирусом зарегистрирована в Нидерландах. Об этом сообщает голландское информационное агентство BNO News.

По его данным, скончалась 89-летняя женщина, у которой был рак. В июле у нее также был обнаружен коронавирус. Тогда она вылечилась от инфекции. Но через два месяца ей поставили аналогичный диагноз. На восьмой день после обнаружения COVID-19 состояние женщины ухудшилось, а две недели после этого она умерла.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано 23 случая повторного заражения коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Тайны иммунитета: кому грозит повторное заражение коронавирусом

— ВОЗ создала спецгруппу для изучения повторных случаев COVID-19

— В ВОЗ раскритиковали стратегию достижения иммунитета за счет циркуляции COVID-19