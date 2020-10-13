Американец подал в суд на конных полицейских, которые провели его по городу на веревке

Американец, которого двое полицейских привязали веревкой к лошади и провели так по городу, подал иск на $1 млн против властей Галвестона штата Техас. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в 2019 году. 44-летнего бездомного афроамериканца Дональда Нили арестовали по обвинению в преступном посягательстве на почтовое отделение.

В сеть попали фотографии, где два конных офицера привязали веревку к наручникам подозреваемого. После этого они, сидя верхом на лошадях, повели его по городу в полицейский участок.

В иске говорится, что полицейские оскорбили Нили и причинили ему душевные страдания.

Правозащитники заявили, что фотографии вызывают в воображении образы эпохи рабства.

Полицейское управление Галвестона принесло извинения за свое обращение с задержанным.