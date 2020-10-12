В Свердловской области продлили домашний режим для пенсионеров
Валерия Исполатова
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении домашнего режима в регионе. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации региона.
Согласно указу, граждане старше 65 лет и жители области с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции до 26 октября.
Ранее эта мера должна была завершиться 12 октября.
По последним данным, в регионе зарегистрировано 31 342 случаев коронавируса, выздоровели 23 202 человека, умерли 655.
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