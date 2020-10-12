Свыше 12 тысяч россиян провакцинированы от коронавируса

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что уже более 12 тыс. россиян была введена отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V». Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что испытания вакцины в стране проходят успешно.

«Результаты очень хорошие, показывается очень хороший уровень антител, который вырабатывается нашей вакциной, поэтому безусловно, клинические испытания в России идут успешно», — сказал Дмитриев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 37 млн заболевших, 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Официальный сайт российской вакцины от коронавируса.

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