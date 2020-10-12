В ГД предложили создать программу по охране психического здоровья

В России нужно создать федеральную программу по охране психического здоровья, которая будет включена в нацпроект, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению депутата, психиатрия в действующей системе здравоохранения находится «на задворках», и на ее развитие не выделяют серьезных денег. Кроме того, как отметил парламентарий, в России отсутствует масштабная стратегия по лечению и выявлению психически больных.

«Я глубоко убежден, что нужна федеральная программа, которая будет включена в нацпроект. Потому что психическое здоровье не менее, а, возможно, даже более важно, чем физическое», — сказал Менделевич.

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