В Нижнем Новгороде студентов заставили ходить босиком из-за забытой сменки

В Нижнем Новгороде студентов колледжа заставили ходить босиком по бетонному полу из-за забытой сменки, пишет РИА «Новости».

«Из-за того, что я забыла сменку, я оказалась босиком. У нас нельзя в уличной обуви по колледжу ходить, поэтому пришлось разуться», — рассказала одна из пострадавших.

Родители возмутились происходящим, потому что осенью люди и так заражаются коронавирусом и гриппом.

Руководство учебного заведения заявило, что проведет разбирательство. Следователи тоже начали доследственную проверку.

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