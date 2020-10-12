В Нижнем Новгороде студентов заставили ходить босиком из-за забытой сменки
Карина Казанцева
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В Нижнем Новгороде студентов колледжа заставили ходить босиком по бетонному полу из-за забытой сменки, пишет РИА «Новости».
«Из-за того, что я забыла сменку, я оказалась босиком. У нас нельзя в уличной обуви по колледжу ходить, поэтому пришлось разуться», — рассказала одна из пострадавших.
Родители возмутились происходящим, потому что осенью люди и так заражаются коронавирусом и гриппом.
Руководство учебного заведения заявило, что проведет разбирательство. Следователи тоже начали доследственную проверку.
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