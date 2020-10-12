МВД Белоруссии заявило о готовности применять боевое оружие на протестах

Сотрудники правоохранительных органов и военные в Белоруссии будут при необходимости применять спецсредства и боевое оружие в связи с радикализацией протестов в республике. Об этом говорится в заявлении МВД страны, опубликованном в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что акции протеста, которые сместились преимущественно в Минск, «стали организованными и крайне радикальными».

«В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — указано в сообщении ведомства.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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