В Роспотребнадзоре заявили о возможной второй волне коронавируса в России

Замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что Россию ждет вторая волна коронавирусной инфекции до приобретения большей части россиян антител к болезни. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Риски интенсификации эпидемического процесса COVID-19, естественно, будут существовать», — сказала эксперт.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России с начала эпидемии выявлено 1 312 310 случаев коронавируса. От инфекции скончались 22 722 человека, при этом выздоровели 1 024 235 пациентов.

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