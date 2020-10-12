В Роспотребнадзоре заявили о возможной второй волне коронавируса в России
Замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что Россию ждет вторая волна коронавирусной инфекции до приобретения большей части россиян антител к болезни. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Риски интенсификации эпидемического процесса COVID-19, естественно, будут существовать», — сказала эксперт.
Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России с начала эпидемии выявлено 1 312 310 случаев коронавируса. От инфекции скончались 22 722 человека, при этом выздоровели 1 024 235 пациентов.
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