Старейший житель Израиля умер в возрасте 117 лет

Самый старый житель Израиля Шломо Йегуда умер в возрасте 117 лет. Об этом сообщает израильский новостной портал ynet.

Отмечается, что мужчина скончался в начале октября в окружении своей семьи, но об этом стало известно лишь сейчас.

Шломо оставил шестерых детей, десятки внуков, правнуков и праправнуков. Он жил с семьей в израильском городе Нетания, куда они перебрались из Йемена в 1949 году.

Йегуда служил в израильской армии, занимался сельским хозяйством, вел скромный образ жизни и ходил в синагогу.

Отмечается, что режим карантина из-за коронавируса, отсутствие привычных ежедневных прогулок, негативно повлияли на здоровье 117-летнего израильтянина.

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