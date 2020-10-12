Старейший житель Израиля умер в возрасте 117 лет
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Самый старый житель Израиля Шломо Йегуда умер в возрасте 117 лет. Об этом сообщает израильский новостной портал ynet.
Отмечается, что мужчина скончался в начале октября в окружении своей семьи, но об этом стало известно лишь сейчас.
Шломо оставил шестерых детей, десятки внуков, правнуков и праправнуков. Он жил с семьей в израильском городе Нетания, куда они перебрались из Йемена в 1949 году.
Йегуда служил в израильской армии, занимался сельским хозяйством, вел скромный образ жизни и ходил в синагогу.
Отмечается, что режим карантина из-за коронавируса, отсутствие привычных ежедневных прогулок, негативно повлияли на здоровье 117-летнего израильтянина.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: