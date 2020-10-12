В МВД Дагестана подтвердили гибель двух человек, напавших на полицейских

МВД Дагестана подтвердило, что двое неизвестных были ликвидированы после того, как обстреляли служебный автомобиль полиции в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в 01.15 12 октября на 774 км федеральной автодороги «Кавказ» возле села Кульзеб Кизилюртовского района.

«Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы. Полицейские не пострадали. Служебная автомашина получила множественные пулевые пробоины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в автомобиле погибших были обнаружены автомат, пистолет и боеприпасы

Ранее сообщалось, что в Дагестане полицейские ликвидировали двоих неизвестных, которые открыли огонь по наряду полиции из машины. Отмечалось, что неизвестные начали стрельбу после попытки полицейских остановить автомобиль для проверки.

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