Врачи рассказали о состоянии спрятанного в шкафу матерью ребенка

Состояние девочки, которую мать полгода с момента рождения ее прятала в шкафу в свердловском городе Карпинск, оценивается медиками как стабильное. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областной детской клинической больницы №1.

«Состояние стабильное. Она ест, пьет, играет», — уточнили в клинике.

Ранее стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска полгода держала новорожденную дочь в шкафу, доведя ее до истощенного состояния. Младенца обнаружили подруги матери. Девочку вертолетом доставили в больницу в Екатеринбурге. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

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