Роспотребнадзор: выход на плато по коронавирусу состоится не позднее 20 дней

Россия в течение следующих 10-20 дней выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА «Новости».

«Возможно, это произойдёт в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — говорится в сообщении.

Она отметила, что ранее принятые антикоронавирусные меры и повышение сознательности россиян позволили замедлить темпы роста заболеваемости, но это будет заметно только со временем.

По ее словам, должно пройти минимум 1,5 инкубационных периода коронавируса, для того чтобы ожидать выхода на плато.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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