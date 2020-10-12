Южная Корея ослабила антикоронавирусные меры
Южная Корея смягчила антикоронавирусные меры опустив их до первого, самого слабого уровня. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что такое решение принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в стране.
Как сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения Пак Нын Ху, власти пошли на ослабление карантинных мер ради смягчения негативных экономических эффектов.
Караоке-бары, спортивные залы, рестораны типа «шведский стол» возобновят свою работу.
Также снимаются ограничения на занятия в школах. Вновь разрешается посещение спортивных мероприятий и проведение церковных служб при условии заполнения посетителями не более 30% мест.
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