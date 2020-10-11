Вузы Украины переводят на дистанционку

Высшие учебные заведения Украины перейдут на дистанционное обучение на фоне ситуации с коронавирусом нового типа, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

«Временно переводим вузы на дистанционное обучение», – написал Радуцкий.

Кроме того, осенние каникулы в украинских школах начнутся раньше, указано в сообщении.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 37 млн заболевших, более 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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