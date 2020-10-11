В Петербурге задержали подростка, пытавшегося убить мать

В Санкт-Петербурге подросток 2005 года рождения напал на мать, сообщается на сайте ГСУ СК по городу.

По данным следствия, мальчик нанес своей матери множественные удары в область головы и туловища. В тяжелом состоянии женщина была госпитализирована.

По информации местных СМИ, удары были нанесены мачете.

Подростку предъявили обвинение в покушении на убийство матери. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Избавить от страданий»: петербуржец зарезал родителей во сне

— Табуретом по голове: как петербуржец расправился с матерью

— В Москве 10-летняя девочка напала с ножом на отчима