В Петербурге задержали подростка, пытавшегося убить мать
Бернст Ю.
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В Санкт-Петербурге подросток 2005 года рождения напал на мать, сообщается на сайте ГСУ СК по городу.
По данным следствия, мальчик нанес своей матери множественные удары в область головы и туловища. В тяжелом состоянии женщина была госпитализирована.
По информации местных СМИ, удары были нанесены мачете.
Подростку предъявили обвинение в покушении на убийство матери. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
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