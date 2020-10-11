Названа основная причина загрязнения побережья Камчатки

Токсичные водоросли рассматриваются как одна из основных версий причины произошедшего в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров рассказал, что полной ясности пока нет. Однако на первое место вышел вариант, что это токсичные водоросли.

Теперь, по его словам, одной из главных задач является проведение морских экспедиций, чтобы разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, когда выделяются сильные токсины. Токсины могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях — на человека. Человек в данном случае может получить ожог, пояснил Озеров.

Ранее в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза. В регион были направлены криминалисты СК.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Из-за разлива нефтепродуктов в Ангару в Кежемском районе установлен режим ЧС

— Установлено сбрасывавшее отходы у берегов Камчатки судно

— Эксперт заявил об эффективной работе властей для решения проблем экологии на Камчатке