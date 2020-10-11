Назван лучший способ профилактики COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что самым лучшим способом профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 являются занятия футболом. Запись интервью специалиста опубликована на его YouTube-канале.

По его словам, тяжесть протекания инфекции зависит не только от возраста человека, но и от того, сколько вирусов проникает в дыхательные пути. Доктор отметил, что на улице люди не могут получить большую дозу вируса.

«Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете. Нам надо сделать все, чтобы люди именно встречались», — сказал Комаровский.

По его мнению, в закрытых помещениях вероятность подхватить инфекцию выше.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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