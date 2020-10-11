У госпитализированных под Псковом детей не обнаружили признаков отравления

Следственные органы Псковской области не нашли признаков отравления у госпитализированных учеников школы №7 в Великих Луках, которым стало плохо во время линейки в начале недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы Следственного управления СК России по региону Антона Доброхотова.

Он отметил, что на данном этапе признаков отравления у школьников не выявлено.

«Химико-токсикологическое исследование на наличие в организме наркотических и психотропных веществ дало отрицательный результат», — сказал Доброхотов.

По его словам, все дети уже выписаны из больницы с предварительным диагнозом синдром вегетативной дисфункции. Его поставили с учетом комплекса жалоб на момент поступуления в медицинское учреждение.

Также Доброхотов заявил, что предварительные результаты исследования атмосферного воздуха, а также воздуха внутри помещений школы не показали превышения содержания вредных химических веществ. Кроме того, следствие не обнаружило нарушений к требованиям гигиенических нормативов воды.

Днем 5 октября в школе №7 в Великих Луках прошла торжественная линейка по случаю присвоения школе имени офицера-пограничника Антона Злобина. Во время мероприятия 13 детей из разных классов почувствовали себя плохо, некоторые из них потеряли сознание. После этого их всех госпитализировали.

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