Свыше 20 рейсов отменено и задержано в московских аэропортах

В аэропортах Москвы отменили и задержали 21 рейс. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 1.10 мск, в Домодедово отменено 14 вылетов, а один — задержан.

В свою очередь во Внуково задержали четыре рейса.

Кроме того, в Шереметьево задержано два вылета.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе, сентябре и октябре РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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