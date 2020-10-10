Врач объяснил плохие анализы Навального при поступлении в омскую клинику

Алкоголь, обнаруженный в моче блогера Алексея Навального при госпитализации в омскую клинику, не был «кефирным» и не мог быть связан с внутренними процессами его организма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на завотделения острых отравлений больницы скорой медпомощи № 1 в Омске, главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева.

По словам врача, когда блогера привезли в больницу в Омске, анализы показали наличие в моче 0,2 промилле алкоголя, при этом в крови алкоголя не выявили.

Сабаев отметил, что алкоголь находится в стадии элиминации, то есть выведения.

«Пациент не пьяный, но, возможно, этот алкоголь был в крови, <...> но часами раньше. Скорее всего, шесть-восемь часов тому назад», — сказал токсиколог.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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