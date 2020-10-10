В МИД РФ заявили, что «Новичок» является чисто западным брендом

Отравляющее вещество класса «Новичок» является непосредственно западным брендом, на Западе имеется почти 140 вариантов вещества, а в России его нет. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что структура этого вещества и масс-спектр впервые были представлены в 1998 году в спектральной базе данных Американского института стандартов (NIST 98), куда они поступили из исследовательского центра минобороны США.

Отмечается, что в дальнейшем из данного соединения произошло целое семейство токсичных химикатов, не подпадающих под действие КЗХО. С ними работали порядка 20 стран Запада, в том числе Соединенные Штаты.

«Так что «Новичок» - чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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