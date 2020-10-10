Попова назвала условия для перевода школьников на дистанционное обучение

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких случаях возможен перевод класса на дистанционное обучение.

По ее словам, если в классе отсутствует 20% учеников или больше в связи с тем, что у них ОРВИ, директор школы может принять решение о переводе класса на дистанционное обучение.

Попова подчеркнула, что коронавирус также является респираторным заболеванием, поэтому если есть несколько заболевших учеников, то уже возможно переводить класс на удаленку.

«Но это не основание для того, чтобы прерывать процесс во всей школе. В каждом конкретном случае принимаются индивидуальные меры. Здесь уже санитарные врачи в субъектах решение принимают», — отметила она в интервью «Российской газете».

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