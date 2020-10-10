В московском Театре Луны выявили нарушения мер профилактики COVID-19

В московском Театре Луны были выявлены нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста управления Роспотребнадзора по Москве Елену Калугину.

По ее словам, не во всех помещениях театра имелась социальная разметка, в частности, ее не было в помещении санузлов и в лифте.

Также в театре отсутствовало дезинфицирующее средство и не было инструкции по его применению.

«Кроме того, не проводилось текущей дезинфекции, то есть протирания контактных поверхностей во время обследования. Еще на момент обследования не представлено акта выполненных работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции», — добавила Калугина.

За выявленные нарушения театр будет привлечен к административной ответственности, по решению суда может быть назначен штраф до 500 тысяч рублей или приостановлена деятельность на срок до 90 дней.

При этом эксперт отметила, что в театре организован входной контроль, проводится измерение температуры всех зрителей, всем выдаются маски и перчатки, в гардеробе выдаются бинокли с дезинфицирующими салфетками, людей в зале рассаживают в предписанном порядке.

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