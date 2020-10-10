Полиция не допустила установку палаток в центре Хабаровска во время протестов

В Хабаровске полицейские пресекли нарушения во время митинга в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Акция проходила на площади Ленина. После митинга и шествия, которые начались в 12.00 по местному времени, протестующие разбили палатки на газонах главной городской достопримечательности.

В мэрии отметили, что протестующие принесли к палаткам мощные динамики, через которые запустили трансляцию лозунгов, «доставляя большие неудобства прохожим и гостям города, прогуливающимся по площади».

Также там добавили, что участники акции отказались убирать палатки, поэтому силовики «были вынуждены вмешаться». На митинге были задержаны 25 человек.

Акции протеста в Хабаровске в поддержку Фургала проходят ежедневно с 11 июля. Бывшего главу Хабаровского края обвиняют в организации убийств.

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