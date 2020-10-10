Скончалась экс-журналистка «Общей газеты» Елена Дикун
Анна Светлова
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Умерла бывшая журналистка «Общей газеты» Елена Дикун. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Ирину Цвей.
По ее словам, у Дикун была онкология.
Елена Дикун в период с 1996 по 2000 год была членом «кремлевского пула» от «Общей газеты». В дальнейшем она стала пресс-секретарем Союза правых сил, затем — руководителем департамента по связям с общественностью «Открытой России».