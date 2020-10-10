Скончалась экс-журналистка «Общей газеты» Елена Дикун

Умерла бывшая журналистка «Общей газеты» Елена Дикун. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Ирину Цвей.

По ее словам, у Дикун была онкология.

Елена Дикун в период с 1996 по 2000 год была членом «кремлевского пула» от «Общей газеты». В дальнейшем она стала пресс-секретарем Союза правых сил, затем — руководителем департамента по связям с общественностью «Открытой России».