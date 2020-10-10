Убитый в Берлине гражданин Грузии готовил теракты в Беслане и Москве

Убитый в Берлине в августе 2019 года гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в планировании и подготовке терактов в Беслане и в метро Москвы в 2004 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в российских силовых структурах, знакомого с материалами уголовных дел.

В германской столице 7 октября начался суд над российским гражданином Вадимом Соколовым, которого обвиняют в убийстве грузина.

По информации собеседника агентства, в 2004 году Хангошвили принимал участие в планировании и подготовке терактов в Беслане и московском метро между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». В 2005-м он нелегально перебрался в Грузию по фиктивному паспорту, скрывался от российских правоохранителей в Ахметском районе республики.

Кроме того, он переправлял финансовые средства в интересах незаконных вооруженных формирований из Грузии в Республику Чечня.

23 августа 2019 года Хангошвили был убит в Берлине. Подозреваемого задержали в тот же день. Согласно расследованиям иностранных СМИ, убийца может быть сотрудником российских спецслужб. Москва не раз отрицала свою причастность.

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