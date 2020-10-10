Минздрав назвал стабильным состояние младенца, которого прятали в шкафу на Урале

Состояние шестимесячной девочки, которую мать прятала с рождения в шкафу в Карпинске, стабильное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Свердловской области.

Ребенок был доставлен в областную детскую клиническую больницу №1 Екатеринбурга с дистрофией третьей степени.

«Состояние ребенка стабильное. Очень надеюсь, что она будет максимально быстро восстанавливаться», — сказал глава регионального Минздрава Андрей Карлов.

Ранее стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска полгода держала новорожденную дочь в шкафу, доведя ее до истощенного состояния. Младенца обнаружили подруги матери.

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