В Москве завершается сезон фонтанов
Анна Светлова
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Фонтаны в Москве прекратят работать в субботу, 10 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.
По его словам, фонтаны будут выключены в течение дня.
Он напомнил, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами для защиты закроют специальными конструкциями.
Так, в Москве действует около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.
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