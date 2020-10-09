Резервуар с мазутом взорвался в жилом квартале Бейрута

Резервуар с мазутом взорвался в квартале Тарик-эль-Джедида в Бейруте, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца.

Взрыв стал причиной сильного пожара, указано в сообщении.

В настоящее время ведется работа по ликвидации возгорания, проводится эвакуация жителей ближайших домов, передает агентство. Медики Ливанского общества Красного Креста оказывают помощь пострадавшим, их число не приводится.

4 августа в ливанской столице произошел мощный взрыв. Большая часть города оказалась разрушена. Жертвами трагедии стали почти 200 человек, свыше 5 тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.

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