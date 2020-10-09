Собянин: льготный проезд восстановят для неотложного лечения

Льготный проезд для москвичей старшего возраста будет восстановлен в дни неотложных поездок к врачу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

При необходимости пройти лечение по неотложным показаниям, таким как сеансы диализа и курсы химиотерапии, в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована, указано в сообщении.

Ранее сообщилось, что власти Москвы приняли решение временно заблокировать социальные карты пенсионеров и школьников из-за роста числа случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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