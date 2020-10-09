Росприроднадзор не нашел специфических веществ в Авачинском заливе на Камчатке
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова уведомила, что при анализе проб из Авачинского залива специалисты в лабораториях не нашли каких-либо специфических веществ, передает пресс-служба правительства Камчатского края.
Такое заявление она сделала на оперативном совещании с участием главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина.
«На сегодня никакие специфические вещества в акватории Авачинского залива по результатам исследований не обнаружены», — сказала Родионова.
Она также отметила, что анализ собранных проб не прекращается. По словам главы ведомства, работы по-прежнему ведутся.
Ранее в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза. В регион были направлены криминалисты СК. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическую активность.
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