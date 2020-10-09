Собянин сравнил ситуацию с COVID-19 в Москве с весенними показателями

Количество проводимых в Москве тестов на коронавирус нового типа сейчас в два раза выше, чем весной, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».

При этом число госпитализаций по сравнению с весенним показателем снизилось, отметил глава города. По его словам, значительная часть новых заразившихся переносит заболевание бессимптомно, однако доля тяжелобольных пациентов остается на прежнем уровне.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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