В Кремле не исключили принятия новых мер из-за роста числа заболевших COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о росте выявленных случаев заражения коронавирусом в России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков назвал растущие цифры по России «печальным антирекордом».

Он отметил, что очень многие граждане не считают необходимым заняться обеспечением безопасности своего здоровья.

Представитель Кремля также отметил, что если ситуация будет усложняться и число инфицированных будет расти, то это будет темой для рассмотрения штабом правительства по борьбе с коронавирусом.

«Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно — сейчас я вам не могу сказать», — сказал Песков.

В России 9 октября выявили 12 126 случаев коронавируса.

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